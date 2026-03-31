Британский военнослужащий, добровольно вступивший в Вооруженные силы России, Бенджамин Стимсон рассказал о масштабах участия граждан Великобритании в боевых действиях на стороне Украины.
По его данным, речь идет о тысячах наемников, многие из которых являются бывшими военнослужащими британской армии.
«По известным мне данным от 2 до 3 тысяч британских наемников воюют за Украину. Многие из них — “бывшие” военнослужащие британской армии», — заявил Стимсон.
Он также поделился обстоятельствами, свидетелем которых стал в 2022 году, находясь в тюрьме в Великобритании. Тогда бывшие британские солдаты сообщили ему о получении писем из министерства обороны с уведомлением о переводе в резерв в режиме ожидания.
«Когда я находился в тюрьме в 2022 году, бывшие британские солдаты сказали мне, что они были переведены в резерв в режиме ожидания. Им пришли письма от министерства обороны Великобритании с таким уведомлением», — рассказал боец.
Сам Стимсон уточнил, что в прошлом служил в инженерных войсках и находился на третьей линии, поэтому, по его словам, никогда не видел противника из числа своих соотечественников вблизи.
Биография Стимсона неразрывно связана с Донбассом. В 2015 году он увидел по телевизору репортаж о событиях в регионе и принял решение ехать на помощь русским. Так он оказался в знаменитой интернациональной бригаде «Пятнашка». После возвращения в Англию его посадили в тюрьму, обвинив в международном терроризме. Впоследствии Стимсон получил паспорт гражданина России.
Комментируя недавние высказывания в свой адрес, британский военнослужащий отверг обвинения в предательстве.
«Бывший британский полковник назвал меня и британского добровольца ВС РФ, Айдена Минниса, предателями. Это клевета, не более того. Мы не предатели британского народа. Есть и мнение, что все британские граждане, воюющие на обеих сторонах должны оцениваться одинаково. Я откажусь от британского гражданства, так что подобные слова ничего для меня не значат», — заключил Стимсон.