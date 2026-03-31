ПВО уничтожила над Ленобластью 38 БПЛА

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Над Ленинградской областью к 6.00 мск уничтожено 38 беспилотников, есть повреждения в порту Усть-Луга, пострадали три человека, сообщил в канале на платформе Max губернатор Александр Дрозденко.
«К 6.00 над Ленобластью уничтожено 38 БПЛА», — написал Дрозденко.
Глава региона добавил, что порт Усть-Луга получил повреждения. В поселке Молодцово Кировского района в результате падения БПЛА повреждено остекление в трех жилых домах, двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты, находящемся на капитальном ремонте.
Три человека, в том числе двое детей, получили травмы, им оказали помощь в больнице в Шлиссельбурге, угрозы их жизни нет, госпитализация не потребовалась.
В Пулково вводились временные ограничения: аэропорт обслуживал рейсы по согласованию с соответствующими органами.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.