ПВО уничтожила над Ленобластью 38 БПЛА

Силы ПВО уничтожили 38 БПЛА над Ленобластью к 6.00 мск.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Над Ленинградской областью к 6.00 мск уничтожено 38 беспилотников, есть повреждения в порту Усть-Луга, пострадали три человека, сообщил в канале на платформе Max губернатор Александр Дрозденко.

«К 6.00 над Ленобластью уничтожено 38 БПЛА», — написал Дрозденко.

Глава региона добавил, что порт Усть-Луга получил повреждения. В поселке Молодцово Кировского района в результате падения БПЛА повреждено остекление в трех жилых домах, двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты, находящемся на капитальном ремонте.

Три человека, в том числе двое детей, получили травмы, им оказали помощь в больнице в Шлиссельбурге, угрозы их жизни нет, госпитализация не потребовалась.

В Пулково вводились временные ограничения: аэропорт обслуживал рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше