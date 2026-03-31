При атаке БПЛА в Ленобласти пострадали три человека

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, пострадали при атаке БПЛА в Ленинградской области, угрозы их жизни нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых — дети. Угрозы жизни нет. Пострадавшим оказывается помощь в больнице Шлиссельбурга», — написал Дрозденко в канале на платформе Max.
Губернатор добавил, что отражение атаки продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше