Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Дрозденко: три человека пострадали при атаке БПЛА на Ленобласть

Из-за атаки дронов поврежден порт Усть-Луга и остекление в трех домах.

Источник: Комсомольская правда

Над Ленинградской областью сбиты уже 38 украинских беспилотных летательных аппаратов. В результате атак пострадали три человека, включая двоих детей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«К 6.00 над Ленобластью уничтожено 38 БПЛА. Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых — дети. Угрозы жизни нет. Пострадавшим оказывается помощь в больнице Шлиссельбурга», — написал губернатор в Max.

Дрозденко добавил, что в порту Усть-Луга из-за атаки ВСУ есть повреждения. В Кировском районе обломки дрона повредили остекление трех жилых домов.

По данным губернатора, ликвидированы возгорания в районе гаражей и котельной. Атака беспилотников продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах.

Ранее KP.RU сообщал, что российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 98 украинских дронов. В Минобороны РФ уточнили, что 41 беспилотник был сбит над Брянской областью. Это составило значительную часть всех перехваченных аппаратов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше