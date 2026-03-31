Губернатор Дрозденко: три человека пострадали при атаке БПЛА на Ленобласть

Над Ленинградской областью сбиты уже 38 украинских беспилотных летательных аппаратов. В результате атак пострадали три человека, включая двоих детей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«К 6.00 над Ленобластью уничтожено 38 БПЛА. Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых — дети. Угрозы жизни нет. Пострадавшим оказывается помощь в больнице Шлиссельбурга», — написал губернатор в Max.
Дрозденко добавил, что в порту Усть-Луга из-за атаки ВСУ есть повреждения. В Кировском районе обломки дрона повредили остекление трех жилых домов.
По данным губернатора, ликвидированы возгорания в районе гаражей и котельной. Атака беспилотников продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах.
Ранее KP.RU сообщал, что российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 98 украинских дронов. В Минобороны РФ уточнили, что 41 беспилотник был сбит над Брянской областью. Это составило значительную часть всех перехваченных аппаратов.