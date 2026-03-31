Стало известно о переводе британских военных ветеранов в резерв в рамках подготовки к отправке на Украину. Об этом сообщил aif.ru доброволец в составе ВС РФ, Бенджамин Стимсон с позывным «Англичанин».
По его словам, после начала СВО речь шла об отправке значительного числа военных из Великобритани. По словам Стимсона, на стороне Украины могут воевать от 2 до 3 тысяч британских наемников, многие из которых являются бывшими армейцами.
«Сообщалось, что от 2 до 3 тысяч британских наемников воюют за Украину. Многие из них — “бывшие” военнослужащие британской армии. Когда я находился в тюрьме в 2022 году, бывшие британские солдаты сказали мне, что они были переведены в резерв в режиме ожидания. Им пришли письма от министерства обороны Великобритании с таким уведомлением», — рассказал Стимсон в комментарии aif.ru.
Ранее стало известно, что Бенджамин Стимсон получил паспорт гражданина Российской Федерации. Военный отметил, что, несмотря на английские корни, видит свое будущее в России.
Стимсон в 2015 году присоединился к интернациональной бригаде «Пятнашка» на Донбассе. В её составе он сражался четыре месяца, три из которых провёл на фронте.