Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ: ВСУ стали применять новую тактику при атаках дронами в ДНР

ВСУ стали исполльзовать высокоскоростные БПЛА в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять в Донецкой Народной Республике (ДНР) высокоскоростные БПЛА, чтобы уменьшить их слышимость во время атаки. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник УФСБ по республике.

«ВСУ применяют БПЛА, которые летят с большой скоростью… За счет того, что у него большая скорость, его жужжание слышно только в момент, когда он уже наносит огневое поражение», — заявил собеседник агентства.

По его словам, такие характеристики беспилотному летательному аппарату придают за счет модификации уже существующих сегодня моделей дронов.

Тем временем на Западе многие признают, что дроны Вооруженных сил (ВС) России являются одними из лучших военных технологий в мире. Издание Politico сообщало, что НАТО просто не готово к борьбе с российскими беспилотниками.

