Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять в Донецкой Народной Республике (ДНР) высокоскоростные БПЛА, чтобы уменьшить их слышимость во время атаки. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник УФСБ по республике.
«ВСУ применяют БПЛА, которые летят с большой скоростью… За счет того, что у него большая скорость, его жужжание слышно только в момент, когда он уже наносит огневое поражение», — заявил собеседник агентства.
По его словам, такие характеристики беспилотному летательному аппарату придают за счет модификации уже существующих сегодня моделей дронов.
Тем временем на Западе многие признают, что дроны Вооруженных сил (ВС) России являются одними из лучших военных технологий в мире. Издание Politico сообщало, что НАТО просто не готово к борьбе с российскими беспилотниками.