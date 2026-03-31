Силы ПВО за ночь сбили над Россией 92 БПЛА

В период с 23:00 мск 30 марта до 7:00 31 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 92 беспилотника самолетного типа над 12 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Московской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Смоленской и Тверской областями.

Источник: РИА "Новости"

В Ленинградской области сбили 38 беспилотников. Пострадали три человека, из которых двое — дети. Повреждения зафиксировали в порту Усть-Луга. Приостанавливал работу аэропорт Пулково. В Калужской области сбили пять дронов над Кировским и Малоярославецким муниципальными округами, никто не пострадал. В Ростовской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.

