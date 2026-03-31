Силы ПВО за ночь сбили 92 дрона над территорией России

Силы ПВО сбили беспилотники самолетного типа.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 92 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи… дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата», — сказано в сообщении военного ведомства.

Как уточняется, беспилотники сбили над территориями Ленинградской, Новгородской, Ростовской, Курской, Брянской, Белгородской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, а также Тверской областей и Московского региона.

Напомним, вечером в понедельник, 30 марта, силы ПВО всего лишь за шесть часов сбили 98 украинских дронов над четырьмя регионами России.