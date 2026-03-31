Силы ПВО за ночь сбили 92 дрона над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 92 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи… дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата», — сказано в сообщении военного ведомства.
Как уточняется, беспилотники сбили над территориями Ленинградской, Новгородской, Ростовской, Курской, Брянской, Белгородской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, а также Тверской областей и Московского региона.
Напомним, вечером в понедельник, 30 марта, силы ПВО всего лишь за шесть часов сбили 98 украинских дронов над четырьмя регионами России.