Минобороны РФ: над Самарской областью сбили БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России, в том числе над Самарской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областей и Московского региона», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что ночью в Самарской области объявляли ракетную опасность, она сохранялась около полутора часов.

