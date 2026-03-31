В Прикубанском округе Краснодара повреждены 13 квартир обломками дронов

В Краснодаре завершили обследование домов после атаки дронов в ночь на 30 марта. В результате повреждения зафиксированы в трех многоэтажках. Ущерб нанесен 13 квартирам и одному коммерческому помещению. В наиболее пострадавшей квартире полностью затянули балкон пленкой, демонтировали опасные конструкции. Жителям обещана помощь в восстановлении жилья. В администрации Краснодара подтвердили, что работы по устранению последствий завершены. Жители трех домов получили временные меры защиты до полноценного ремонта.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что обломки БПЛА в Прикубанском округе Краснодара ранили троих жителей.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.