«Масштабное мошенничество»: Трамп-младший потребовал расследовать помощь Киеву

Сын президента США Дональд Трамп-младший выступил с призывом провести расследование американской помощи Украине в период правления Джо Байдена. По его словам, речь может идти о «масштабном мошенничестве против американского народа».
Заявление прозвучало в рамках анонса подкаста с журналистом Джоном Соломоном, который ранее опубликовал материал о предполагаемом вмешательстве Украины в выборы в США.
«Куда же на самом деле делась вся помощь Украине? Это выглядит как очередной пример масштабного мошенничества против американского народа и, безусловно, требует расследования», — написал Трамп-младший, анонсируя встречу с Соломоном.
В ходе беседы сын американского лидера также поинтересовался у Соломона, есть ли на Украине лица, готовые сотрудничать с американской стороной в рамках возможного расследования. Журналист ответил утвердительно.
По словам Соломона, участвовавший в международных переговорах Стив Уиткофф якобы получил от некоторых представителей украинских властей информацию, которая может оказаться важной для анализа событий последних лет. Речь идет, в частности, о людях, которые «извлекали выгоду, занимались мошенничеством или другими действиями» в попытке «оказывать политическое влияние недобросовестными способами».
Ранее Дональд Трамп-младший заявил, что простые американцы не поддерживают помощь Украине.