Жительница Ленинградской области рассказала, как пережидала атаку БПЛА

С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. Жительница поселка в Кировском районе Ленинградской области рассказала РИА Новости, что ее семья, в которой двое детей, пережидала атаку БПЛА дома, стараясь держаться подальше от окон.
«Мы были в доме, и взрывная волна выбила балконную дверь, а окна, слава богу, уцелели… Но мы старались держаться подальше от окон», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, старший сын-подросток был испуган, а младший в силу возраста не понял, что происходит.
Ранее во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что при атаке БПЛА в регионе пострадали три человека, в том числе двое детей. Госпитализация им не потребовалась.