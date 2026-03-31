Жительница Ленинградской области рассказала, как пережидала атаку БПЛА

Жительница Ленинградской области рассказала, как ее семья пережидала атаку БПЛА.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. Жительница поселка в Кировском районе Ленинградской области рассказала РИА Новости, что ее семья, в которой двое детей, пережидала атаку БПЛА дома, стараясь держаться подальше от окон.

«Мы были в доме, и взрывная волна выбила балконную дверь, а окна, слава богу, уцелели… Но мы старались держаться подальше от окон», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, старший сын-подросток был испуган, а младший в силу возраста не понял, что происходит.

Ранее во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что при атаке БПЛА в регионе пострадали три человека, в том числе двое детей. Госпитализация им не потребовалась.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
