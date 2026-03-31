В Прикамье похоронили погибшего на СВО два года назад Алексея Щеголева

В Ординский муниципальный округ пришло горькое известие. Подтвердилась информация о гибели в зоне проведения СВО жителя деревни Грызаны Щеголева Алексея Валерьевича.
Военнослужащий погиб 9 апреля 2024 года. Его тело удалось вернуть на малую Родину только в эти дни. Прощание с защитником Отечества провели 31 марта у сельского клуба в деревне Грызаны. Подробности из жизни погибшего не сообщаются.
Администрация Ординского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким земляка, скорбит и разделяет боль постигшей утраты.