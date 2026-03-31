Гранатометчик из Байкальска погиб в зоне проведения СВО

Мужчина пал 16 октября 2025 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 31 марта. 1 апреля в Свято-Никольском храме Байкальска простятся с погибшим участником СВО. Михаил Харитонов погиб 16 октября 2025 года при выполнении боевой задачи.

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр Слюдянского муниципального района Алексей Шульц, Михаил Андреевич родился 27 мая 1995 года в Байкальске. Он учился в школе № 11, после чего начал свою трудовую деятельность на предприятиях города.

В октябре 2023 года он подписал контракт на военную службу с Министерством обороны Российской Федерации и уехал в зону СВО, где служил в должности командира гранатометного отделения мотострелковой роты. За проявленную храбрость и мужество 25 сентября 2024 года Михаил был награждён медалью «За храбрость» II степени.