Гранатометчик из Байкальска погиб в зоне проведения СВО

IrkutskMedia, 31 марта. 1 апреля в Свято-Никольском храме Байкальска простятся с погибшим участником СВО. Михаил Харитонов погиб 16 октября 2025 года при выполнении боевой задачи.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр Слюдянского муниципального района Алексей Шульц, Михаил Андреевич родился 27 мая 1995 года в Байкальске. Он учился в школе № 11, после чего начал свою трудовую деятельность на предприятиях города.
В октябре 2023 года он подписал контракт на военную службу с Министерством обороны Российской Федерации и уехал в зону СВО, где служил в должности командира гранатометного отделения мотострелковой роты. За проявленную храбрость и мужество 25 сентября 2024 года Михаил был награждён медалью «За храбрость» II степени.