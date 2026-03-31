Генерал ВВС Франции назвал преимущество России перед Украиной

Заместитель главы ВВС Франции генерал Доминик Тардиф в интервью Politico акцентировал внимание на преимуществе России в противостоянии с Украиной. Он отметил технологическое превосходство российской армии.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Поскольку они направляют значительную часть своего национального богатства в оборонную промышленность, их конструкторские бюро могут добиваться очень значительных успехов», — так генерал объяснил лидерство Москвы в области технологий, пишет «Лента.ру».

Заместитель командующего ВВС уточнил в разговоре с Politico, что российская армия использует не устаревшие, а модернизированные дроны, ракеты, сенсоры для авиации и постоянно их обновляет.

Высокопоставленный военный подчеркнул, что технологическое опережение объясняется значительными финансовыми вливаниями в развитие оборонных предприятий.

Тардифф также предупредил европейцев о вероятных планах Москвы о нападении на страны НАТО. По его прогнозу, период вероятного конфликта России и Европы придется на 2028−2029 годы. Генерал допустил, что защищать границы альянса на восточном фланге придется воздушным пилотам ВВС Франции.