В омском техникуме открыли мемориальную доску погибшему на СВО выпускнику

Андрей Пупыкин подписал контракт в августе 2023 года и погиб при штурме Селидово.

Во вторник, 31 марта 2026 года, Москаленский профессиональный техникум сообщил об открытии мемориальной доски в честь своего выпускника, погибшего в ходе специальной военной операции.

Торжественная церемония прошла во вторник, 31 марта 2026 года. Доска посвящена памяти Андрея Пупыкина, который родился 29 июня 1974 года в городе Чарджоу. В 1990 году, окончив 9 классов, он вместе с мамой и младшим братом переехал в Россию. Профессиональную судьбу связал с Москаленским районом, окончив местное СПТУ-29 по специальности «механизатор».

За плечами Андрея Пупыкина — служба в армии (1993−1995 годы), труд вахтовым методом и работа в МУП «Коммунальник». В августе 2023 года он подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону проведения СВО добровольцем.

«7 ноября 2024 года, защищая наш народ и интересы Родины в ожесточенных боях за Селидово, гвардии рядовой Андрей Александрович Пупыкин погиб смертью храбрых», — сообщается на странице техникума в соцсети «ВКонтакте».

Указом президента России за проявленные смелость и самоотверженность Андрей Пупыкин награжден орденом Мужества посмертно. У него остался несовершеннолетний сын.

В церемонии открытия мемориальной доски принял участие заместитель главы администрации Москаленского района, член регионального политсовета «Единой России», атаман района Борис Ничипуренко. Он выразил соболезнования родным героя и подчеркнул важность сохранения памяти о защитниках Отечества.

В техникуме добавили, что подвиг выпускника навсегда останется в сердцах и будет служить примером для будущих поколений студентов.

