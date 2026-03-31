До мая: власти продлили выплаты контрактникам СВО из Башкирии

В Башкирии продлили действие дополнительных мер поддержки для военнослужащих по контракту. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров, документ опубликован на региональном портале правовой информации.
Срок предоставления единовременной выплаты для граждан, решивших заключить контракт с Министерством обороны России для службы в зоне проведения специальной военной операции, продлен до 30 апреля 2026 года.
Напомним, размер региональной единовременной выплаты для таких бойцов на сегодняшний день составляет один миллион рублей. Указ официально вступил в силу с минувшей пятницы — с 27 марта.