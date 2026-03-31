Эксперт раскрыл, зачем ВСУ атакует дронами Ленинградскую область

ВСУ совершают массированные атаки беспилотников на Ленинградскую область, чтобы повредить портовую инфраструктуру и лишить Россию одного из источников доходов от реализации углеводородов. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Источник: РИА "Новости"

«Через Усть-Лугу идет львиная доля поставок наших углеводородов, а также из Приморска. Киев пытается лишить Москву прибыли от продажи нефти», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Дандыкин отметил, что осуществлять удары по Ленинградской области украинским военным помогают британские кураторы. Эксперт напомнил, что украинский президент ранее заявлял, что Запад обратился к нему с просьбой не атаковать российские терминалы.

Он добавил, что при этом европейские страны, такие как Эстония, Латвия, Литва и Финляндия, открывают для украинских дронов воздушное пространство, что свидетельствует о координации атак с ними.

Напомним, в результате очередного налета БПЛА на Ленинградскую область 31 марта повреждения получили объекты порта Усть-Луга в Кингисеппском районе. Он является одним из узлов экспортной перевалки топлива. Ранее порт подвергся ударам 29 и 25 марта.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше