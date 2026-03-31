Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветерана СВО из Новосибирской области наградили медалью «За отвагу»

В Искитимском районе Новосибирской области ветерану специальной военной операции Александру Кашникову вручили медаль «За отвагу». Награду бойцу передал глава района Юрий Саблин.

Источник: Сиб.фм

Указ о награждении подписал Владимир Путин.

Александр Кашников отправился на фронт в 2024 году. Он участвовал в боях под Покровским, где получил серьезное ранение. После длительного лечения и восстановления ветеран вернулся к работе.

Сам Кашников отметил, что настоящие мужчины делают свой выбор в расчете на то, чтобы их детям такого выбора не делать. Сейчас Александр работает заместителем главы Искитимского района и помогает участникам специальной военной операции и их семьям.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше