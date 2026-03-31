Ветерана СВО из Новосибирской области наградили медалью «За отвагу»

Награду бойцу передал глава района Юрий Саблин.
Указ о награждении подписал Владимир Путин.
Александр Кашников отправился на фронт в 2024 году. Он участвовал в боях под Покровским, где получил серьезное ранение. После длительного лечения и восстановления ветеран вернулся к работе.
Сам Кашников отметил, что настоящие мужчины делают свой выбор в расчете на то, чтобы их детям такого выбора не делать. Сейчас Александр работает заместителем главы Искитимского района и помогает участникам специальной военной операции и их семьям.
