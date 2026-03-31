ВСУ потеряли до 135 военных в зоне действий «Юга»

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Ореховатка, Славянск, Ильиновка, Липовка, Рай-Александровка, Кривая Лука, Голубовка и Артема Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 135 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены пять складов материальных средств», — говорится в сводке.