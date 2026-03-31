Подразделения «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 270 военнослужащих в зоне действия группировки «Восток», сообщило Минобороны России.

«Противник потерял более 270-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, два склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении военного ведомства России.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в министерстве обороны РФ.

«Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Бойково, Воздвижевка, Долинка, Копани, Егоровка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области», — подчеркнули в Минобороны РФ.