В зоне СВО погиб дзюдоист из Прикамья Александр Ляпота

Федерация дзюдо Пермского края сообщила о гибели в зоне СВО известного в прошлом спортсмена. Александр Ляпота погиб около года назад, 28 мая. Родные и близкие долгое время верили, что он жив, ждали от него вестей.
Александр Ляпота в турнирах различного по дзюдо представлял родной Чайковский. Входил в сборную Пермского края. В зоне СВО проходил службу командиром штурмового отделения. Погиб в районе населенного пункта Тёткино Курской области.
Прощание с погибшим военнослужащим состоится в Чайковском 1 апреля с 11:00 в ритуальном зале на ул. Вокзальной, 12А. Федерация дзюдо Пермского края искренние соболезнования родным и близким Александра.