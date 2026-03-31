Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоне СВО погиб дзюдоист из Прикамья Александр Ляпота

О гибели спортсмена сообщила краевая федерация дзюдо.

Источник: Комсомольская правда

Федерация дзюдо Пермского края сообщила о гибели в зоне СВО известного в прошлом спортсмена. Александр Ляпота погиб около года назад, 28 мая. Родные и близкие долгое время верили, что он жив, ждали от него вестей.

Александр Ляпота в турнирах различного по дзюдо представлял родной Чайковский. Входил в сборную Пермского края. В зоне СВО проходил службу командиром штурмового отделения. Погиб в районе населенного пункта Тёткино Курской области.

Прощание с погибшим военнослужащим состоится в Чайковском 1 апреля с 11:00 в ритуальном зале на ул. Вокзальной, 12А. Федерация дзюдо Пермского края искренние соболезнования родным и близким Александра.