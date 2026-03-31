Главное из брифинга Минобороны 31 марта 2026 года: последние новости на сегодня

ВС РФ освободили село в Харьковской области
Бойцы «Северной» группировки вытеснили противника из населенного пункта Малая Корчаковка Сумской области.
«Север» продвигается в Харьковской и Сумской областях
Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 270 военнослужащих, семь автомобилей, три склада боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и восемь складов материальных средств.
Группировка «Запад» заняла выгодное тактическое положение
Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Осиново, Червоный Оскол, Новый Мир Харьковской области, Красный Лиман, Крымки, Святогорск и Старый Караван ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 170 боевиков, боевая бронированная машина, 27 автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» перешли на новые рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 135 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, 12 автомобилей, трех станций РЭБ, пяти складов материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 375 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали семь бригад и три штурмовых полка ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР, села Новоподгородное Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 375 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, орудие полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.
«Восток» продвигается в Запорожской и Днепропетровской областях
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской области и села Гавриловка Днепропетровской области.
Потери противника за сутки: свыше 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия и два склада боеприпасов и материальных средств.
«Днепр» улучшил тактическое положение
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области.
«Уничтожены свыше 40 военнослужащих, девять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и два склада материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска и хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- шесть управляемых авиационных бомб;
- 255 БПЛА самолетного типа.