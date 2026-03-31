«Панцирь-С» группировки «Запад» уничтожил украинские дроны. Видео

Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» группировки войск «Запад» успешно перехватил и уничтожил беспилотные летательные аппараты противника. Видео боевой работы публикует Министерство обороны.
В ведомстве отметили, что экипажи несут круглосуточное боевое дежурство, обеспечивая противовоздушную оборону критически важных военных и гражданских объектов.
«Панцирь способен поражать как низколетящие высокоскоростные цели, так и низколетящие малоскоростные цели, то есть беспилотники. Очень много у него преимуществ: мобильность, работа в движении, простота в использовании», — рассказал заместитель начальника одного из расчетов по имени Артем.
Для перехвата воздушных угроз на каждом комплексе установлено 12 зенитных ракет, а также две спаренные 30-миллиметровые пушки с боекомплектом в 1400 выстрелов. Такое оснащение позволяет экипажам гарантированно уничтожать любые средства воздушного нападения противника в радиусе действия системы.