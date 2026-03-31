Шведский самолет-разведчик заметили рядом с Петербургом

Недалеко от Санкт-Петербурга был замечен самолет-разведчик из Швеции. Борт увидели сразу же после атаки украинских беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области.
Шведский самолет оказался рядом с российской границей, о чем сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на портал Flightradar24.
Напомним, что на территории Усть-Луга были повреждения и случился крупный пожар, который тушили несколько дней. А с 30 на 31 марта в Ленинградской области при атаке БПЛА пострадали трое человек, включая двоих детей. За ночь было уничтожено 38 вражеских беспилотника.
Кроме того, в Ломоносовском районе обломки беспилотника упали на жилой двухэтажный дом. В этот момент внутри никого не было.