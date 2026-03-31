Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный эксперт раскрыл секрет бесшумных дронов ВСУ

Новые высокоскоростные беспилотники, которые ВСУ начали применять на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, почти бесшумны, потому что для их винтов используют специальный резиновый материал. Такое предположение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Есть версия, что [украинские дроны] не слышно за счет винтов, изготавливаемых из специальной резины. Из-за этого шум работы моторов практически отсутствует», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Эксперт добавил, что обнаружить бесшумный дрон сложно еще и потому, что он передвигается с высокой скоростью. БПЛА, который появляется над целью внезапно и тихо, затруднительно быстро заметить, чтобы вовремя открыть огонь.

Ранее стало известно о новых высокоскоростных беспилотниках, которые появились на вооружении ВСУ. Дроны полукоптерного типа с электродвигателями способны развивать высокую скорость, поэтому шум от их слышен только в момент атаки.

