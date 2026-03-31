Военный эксперт раскрыл секрет бесшумных дронов ВСУ

«Есть версия, что [украинские дроны] не слышно за счет винтов, изготавливаемых из специальной резины. Из-за этого шум работы моторов практически отсутствует», — уточнил собеседник NEWS.ru.
Эксперт добавил, что обнаружить бесшумный дрон сложно еще и потому, что он передвигается с высокой скоростью. БПЛА, который появляется над целью внезапно и тихо, затруднительно быстро заметить, чтобы вовремя открыть огонь.
Ранее стало известно о новых высокоскоростных беспилотниках, которые появились на вооружении ВСУ. Дроны полукоптерного типа с электродвигателями способны развивать высокую скорость, поэтому шум от их слышен только в момент атаки.