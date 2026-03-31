Военный эксперт назвал способ защиты от бесшумных дронов ВСУ

Для уничтожения новых бесшумных беспилотников ВСУ следует применять дробовики, а также корректировать тактику сопротивления таким дронам. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт напомнил, что новые бесшумные дроны управляются на высоком диапазоне, что создает трудности для их обнаружения.

«Надо шире внедрять БПЛА противовоздушной обороны, при возможности использовать дробовики. И самое главное — это мобильные группы ПВО, которые ездят на пикапах, контролируют и при необходимости имеют возможность перехватить дроны», — порекомендовал собеседник NEWS.ru.

Кнутов добавил, что, вероятно, ВС РФ придется модернизировать станции РЭБ, чтобы они могли заглушить сигналы управления бесшумными украинскими беспилотниками.

Ранее стало известно, что на вооружении у ВСУ появились новые высокоскоростные БПЛА. Заметить их можно только во время нанесения удара.

