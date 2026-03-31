Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани бойцы СВО с инвалидностью получат единовременную выплату

Источник: Комсомольская правда

На Кубани бойцы СВО с инвалидностью получат единовременную выплату. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Новую меру поддержки вводят по решению главы региона Вениамина Кондратьева. Заявления начнут принимать с 1 апреля.

Выплату назначат всем добровольцам и военнослужащим с инвалидностью в следствие контузии, увечья или заболевания в зоне СВО, начиная с 24 февраля 2022 года. Условиями для получения поддержки установлены российское гражданство и проживание в Краснодарском крае на дату установления инвалидности.

Заявление на единовременную выплату будут принимать в управлении социальной защиты населения. Ее размер зависит от установленной группы.

«Инвалидам I группы полагается 500 тысяч рублей, инвалидам II группы — 200 тысяч рублей, инвалидам III группы — 100 тысяч рублей», — сообщил заместитель министра труда и социального развития региона Александр Костанов.