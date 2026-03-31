На Кубани бойцы СВО с инвалидностью получат единовременную выплату

Выплату назначат всем добровольцам и военнослужащим с инвалидностью в следствие контузии, увечья или заболевания в зоне СВО, начиная с 24 февраля 2022 года. Условиями для получения поддержки установлены российское гражданство и проживание в Краснодарском крае на дату установления инвалидности.