На Кубани бойцы СВО с инвалидностью получат единовременную выплату. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Новую меру поддержки вводят по решению главы региона Вениамина Кондратьева. Заявления начнут принимать с 1 апреля.
Выплату назначат всем добровольцам и военнослужащим с инвалидностью в следствие контузии, увечья или заболевания в зоне СВО, начиная с 24 февраля 2022 года. Условиями для получения поддержки установлены российское гражданство и проживание в Краснодарском крае на дату установления инвалидности.
Заявление на единовременную выплату будут принимать в управлении социальной защиты населения. Ее размер зависит от установленной группы.
«Инвалидам I группы полагается 500 тысяч рублей, инвалидам II группы — 200 тысяч рублей, инвалидам III группы — 100 тысяч рублей», — сообщил заместитель министра труда и социального развития региона Александр Костанов.