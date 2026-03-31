Один человек погиб и шестеро пострадали при ударе ВСУ по Брянской области

Один человек погиб, шестеро ранены при обстреле поселка Суземка в Брянской области. По данным губернатора, удар был нанесен из чешской РСЗО «Вампир» украинскими военными.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Брянской области районный центр Суземка подвергся обстрелу из РСЗО, в результате которого есть жертвы среди мирного населения. Об этом сообщает губернатор Александр Богомаз.

По данным главы региона, удар по населенному пункту был нанесен с украинской стороны из реактивной системы залпового огня «Вампир» (Vampire) чешского производства. В результате атаки один человек погиб, а еще шестеро местных жителей получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Губернатор выразил соболезнования семье погибшей женщины и подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана материальная поддержка. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительные органы, которые устанавливают детали трагедии.