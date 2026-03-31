Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ намеренно издевались над населением Курской области, заявил Бастрыкин

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украинские военные, вторгшиеся в Курскую область, намеренно издевались над мирным населением, а также совершали массовые убийства, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Источник: РИА "Новости"

«Вторгаясь в Курскую область, боевики полностью осознавали, что делают, намеренно издевались над мирным населением. Есть случаи массовых убийств, а также целенаправленного применения ракетного вооружения по жилому сектору и гражданской инфраструктуре, повлекшие гибель людей», — сказал он.

По словам председателя ведомства, российские военные задержали большое количество украинских боевиков. По данным следствия, все они причастны к преступлениям против мира и безопасности человечества, терактам, убийствам и другим особо тяжким деяниям.

СК