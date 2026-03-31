Член польского парламента Влодзимеж Скалик обвинил руководство страны в намеренном предоставлении своего воздушного пространства для атак украинских беспилотников на российские объекты. Об этом он написал в соцсети X.
«Это сознательная провокация — действуя таким образом, наши власти хотят, чтобы Россия признала польскую территорию законной целью ответных своих военных действий», — заявил депутат.
По словам Скалика, действующий с 10 марта запрет на полеты вдоль границ с Украиной и Белоруссией на самом деле открывает Киеву возможность наносить удары по нефтяной инфраструктуре в Ленинградской области, а также по портам Усть-Луга и Приморск. Парламентарий назвал такие действия попыткой втянуть Польшу в вооруженный конфликт с Россией и призвал соотечественников противиться происходящему.
Ранее в Кремле уже комментировали подобные сообщения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва примет соответствующие меры, если подтвердится информация о том, что страны Евросоюза предоставляют свою территорию для атак ВСУ на российские объекты.