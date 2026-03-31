Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туапсинском районе объявили ракетную опасность

В Туапсинском округе объявлена ракетная опасность, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко. Жителям и находящимся на территории муниципалитета рекомендовано при включении сирен сигнала «Внимание всем» соблюдать меры безопасности и немедленно укрыться.

Источник: Коммерсантъ

В случае нахождения дома гражданам советуют не подходить к окнам и переместиться в помещения без остекления — коридоры, ванные комнаты или кладовые, либо выбрать комнаты, окна которых не выходят в сторону моря. На улице следует укрываться в цокольных этажах зданий, подземных переходах или на подземных парковках.

Власти подчеркивают, что автомобили не подходят для укрытия, а также не рекомендуется находиться у стен многоквартирных домов. Жителям предписано сохранять спокойствие и ожидать официальной отмены сигнала, которая последует после стабилизации обстановки.

