Фотография убитого в ОАЭ боевика ВСУ оказалась отредактированной

Украинские каналы использовали изображение другого военнослужащего.

Источник: Комсомольская правда

В украинских пабликах появился некролог об офицере ВСУ Анатолии Онищуке, который якобы погиб в Объединенных Арабских Эмиратах. Высказывалось предположение, что он мог стать первым инструктором с Украины, прибывшим на Ближний Восток.

Как передает «Российская газета», российские военкоры обратили внимание, что в качестве иллюстрации была использована фотография человека, о смерти которого стало известно еще в 2024 году. Снимок оказался отредактирован — либо с помощью нейросети, либо в обычном графическом редакторе.

Канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север», сравнил оба изображения. На одном запечатлен молодой офицер, на втором — точно такой же снимок, но лицо человека выглядит старше. Авторы канала отмечают, что публикация новости о гибели украинского боевика противоречит официальной позиции Киева и дискредитирует действующую власть, что выглядит нелогично даже для украинских медиа.

Напомним, 28 марта Иран официально сообщил об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем. На месте находился 21 украинский боевик — все они, по предварительным данным, погибли. После этого Тегеран заявил, что считает Киев участником агрессии США и Израиля против Ирана.

