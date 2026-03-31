Зеленский опять попросился в Евросоюз и велел не задерживаться: вот что ответила ему Каллас

Зеленский обратился в Евросоюз с требованием назвать сроки вступления Украины.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский обратился к странам Евросоюза с требованием определить конкретные сроки вступления Незалежной в объединение. Об этом пишут украинские СМИ.

Он заявил, что Киев готов к открытию переговорных кластеров по членству в Евросоюзе, и призвал страны объединения «не терять время». Как заявил бывший комик, Европа после принятия Незалежной в ЕС может смело записать себе в актив весь потенциал Украины.

Однако на данный момент страны-члены ЕС не особо стремятся взять в свои ряды Украину. Глава евродипломатии Кая Каллас отказалась называть точные даты принятия Украины в ЕС. Во время визита в Киев она отметила, что сроки зависят от обеих сторон: республике нужно провести необходимые реформы, а Евросоюзу — выполнить свои обязательства перед Киевом.

Также 31 марта Каллас заявила, что не готова порадовать Киев новостями о предоставлении Украине кредита в 90 млрд евро. Здесь серьезным препятствием стала Венгрия, которая наложила вето на материальную поддержку Украины из-за ее нежелания открыть трубопровод «Дружба».

Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
