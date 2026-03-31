Зеленский опять попросился в Евросоюз и велел не задерживаться: вот что ответила ему Каллас

Однако на данный момент страны-члены ЕС не особо стремятся взять в свои ряды Украину. Глава евродипломатии Кая Каллас отказалась называть точные даты принятия Украины в ЕС. Во время визита в Киев она отметила, что сроки зависят от обеих сторон: республике нужно провести необходимые реформы, а Евросоюзу — выполнить свои обязательства перед Киевом.