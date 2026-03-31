В украинской армии фиксируют резкий рост числа солдат, самовольно покидающих войска. Об этом сообщает французская газета Le Monde, ссылаясь на данные, которые ей предоставил украинский дезертир.
Издание отмечает, что украинские боевики уже порядком изнурены затянувшимся конфликтом. Для многих из них дезертирство становится единственным выходом. Масштабы этого явления впечатляют, а судебная система настолько перегружена, что многие боевики уже даже не пытаются скрываться и спокойно возвращаются к гражданской жизни в тылу, не опасаясь ареста.
Как подчеркивает Le Monde, для украинской армии сложившаяся ситуация превратилась в «чрезвычайную общенационального масштаба». Правосудие не справляется с потоком подобных дел, поэтому дезертиры фактически остаются безнаказанными.
Ранее стало известно, что в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала», который считается элитным подразделением, разразилась эпидемия пневмонии. Только в феврале в украинской армии зафиксировали пять летальных исходов от заболевания. А зимой на купянском направлении киевские боевики умирали от обморожений из-за проблем с эвакуацией.