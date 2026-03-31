Бастрыкин назвал фамилии причастных к атаке ВСУ по Хорлам в новогоднюю ночь

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал фамилии украинских командиров, причастных к атаке ВСУ по ресторану в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь.
«К организации преступления причастны сотрудники ГУР Минобороны Украины, которым на момент преступления руководил Кирилл Буданов*», — сообщил он.
Бастрыкин заявил, что в инциденту причастны три командира ВСУ, включая Буданова*. Также в список причастных вошли полковник Андрей Дзяний*, командующий подразделением, нанесшим авиаудар, и командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Им заочно предъявлены обвинения в совершении террористического акта.
Напомним, что в результате атаки ВСУ по Хорлам в новогоднюю ночь погибли 27 человек, включая одного ребенка. Еще более 50 мирных жителей получили ранения.
* внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.