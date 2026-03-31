Бастрыкин назвал фамилии причастных к атаке ВСУ по Хорлам в новогоднюю ночь

Глава СК России Бастрыкин предъявил обвинения Буданову* в причастности к атаке ВСУ по Хорлам в Херсонской области.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал фамилии украинских командиров, причастных к атаке ВСУ по ресторану в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь.

«К организации преступления причастны сотрудники ГУР Минобороны Украины, которым на момент преступления руководил Кирилл Буданов*», — сообщил он.

Бастрыкин заявил, что в инциденту причастны три командира ВСУ, включая Буданова*. Также в список причастных вошли полковник Андрей Дзяний*, командующий подразделением, нанесшим авиаудар, и командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Им заочно предъявлены обвинения в совершении террористического акта.

Напомним, что в результате атаки ВСУ по Хорлам в новогоднюю ночь погибли 27 человек, включая одного ребенка. Еще более 50 мирных жителей получили ранения.

* внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Кирилл Буданов*: биография нового главы офиса президента Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Новый глава офиса президента Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
