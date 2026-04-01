Российский артист снова оказался под прицелом СБУ: за что на него ополчились

СБУ выдвинула новые заочные обвинения в адрес российского артиста Николая Баскова. Об этом свидетельствуют данные генпрокуратуры Украины.
На сайте офиса генерального прокурора Украины во вторник появилось уведомление, датированное 31 марта, о новых обвинениях в адрес Николая Баскова.
Баскову предъявлены обвинения по четырем статьям. В документе говорится о призывах к конфликту, поддержке РФ и нарушении границ.
В июле 2025 года Служба безопасности Украины объявила в розыск Николая Баскова. Тогда же артисту заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
СБУ не раз объявляла в розыск некоторых российских артистов. Например, до этого СБУ также начала розыск российского певца Филиппа Киркорова. При этом заочное обвинение народному артисту также предъявили ранее.