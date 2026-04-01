Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский артист снова оказался под прицелом СБУ: за что на него ополчились

СБУ заочно предъявила Николаю Баскову новые обвинения по трём статьям.

Источник: Комсомольская правда

СБУ выдвинула новые заочные обвинения в адрес российского артиста Николая Баскова. Об этом свидетельствуют данные генпрокуратуры Украины.

На сайте офиса генерального прокурора Украины во вторник появилось уведомление, датированное 31 марта, о новых обвинениях в адрес Николая Баскова.

Баскову предъявлены обвинения по четырем статьям. В документе говорится о призывах к конфликту, поддержке РФ и нарушении границ.

В июле 2025 года Служба безопасности Украины объявила в розыск Николая Баскова. Тогда же артисту заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

СБУ не раз объявляла в розыск некоторых российских артистов. Например, до этого СБУ также начала розыск российского певца Филиппа Киркорова. При этом заочное обвинение народному артисту также предъявили ранее.