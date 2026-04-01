В Севастополе силы ПВО отражают атаку ВСУ, сбиты две воздушные цели

Губернатор Севастополя сообщил, что гражданские объекты не пострадали.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Сбиты уже две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито 2 воздушных цели», — написал губернатор в телеграм-канале.

Развожаев уточнил, что гражданские объекты в Севастополе не пострадали. По его словам, военные активно уничтожают вражеские беспилотники различными средствами, включая стрелковое оружие.

Ранее KP.RU сообщал, что украинские боевики накануне совершили дроновую атаку на Севастополь. В общей сложности было сбито 27 беспилотных летательных аппаратов.

По данным Развожаева, в результате вражеской атаки погиб мирный житель. Мужчина находился в частном доме на территории СНТ. Кроме того, два человека получили травмы средней степени тяжести.