Подполье: общество Украины не верит Зеленскому, но не определилось с преемником

Он уточнил, что соцопросы показывают рейтинг доверия Зеленскому на уровне 22,6%, Залужному — 19,3%, а Буданову — 10,5%. «Старая гвардия типа Петра Порошенко — 5,7% — и Дмитрия Разумкова — 3,3%- уже даже не рассматривается как серьезная альтернатива — это прошлый век. А вот появление в рейтингах Игоря Терехова (3,4%) — харьковского мэра, который держится на хозяйстве и критикует центр, показывает, что люди все чаще смотрят на тех, кто не намерен слепо выполнять поручения из офиса Зеленского», — добавил представитель подполья.