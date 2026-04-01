Подполье: общество Украины не верит Зеленскому, но не определилось с преемником

Соцопросы показывают рейтинг доверия Зеленскому на уровне 22,6%, Залужному — 19,3%, а Буданову — 10,5%, сообщили в пророссийском подполье.

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Доверие населения Украины к Владимиру Зеленскому рухнуло, однако украинцы все еще не определились с будущим народным избранником. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

«Политическая карта на Украине за последнее время изменилась кардинально. Украинское общество уже не верит Зеленскому, но еще не определилось, кому передаст власть. [Экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий] Залужный — это компромиссная фигура для Запада, Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) — для нацистов и силовиков, а низкий рейтинг остальных возможных кандидатов говорит о том, что элиты перессорились, и “третьей силы” пока нет», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что соцопросы показывают рейтинг доверия Зеленскому на уровне 22,6%, Залужному — 19,3%, а Буданову — 10,5%. «Старая гвардия типа Петра Порошенко — 5,7% — и Дмитрия Разумкова — 3,3%- уже даже не рассматривается как серьезная альтернатива — это прошлый век. А вот появление в рейтингах Игоря Терехова (3,4%) — харьковского мэра, который держится на хозяйстве и критикует центр, показывает, что люди все чаще смотрят на тех, кто не намерен слепо выполнять поручения из офиса Зеленского», — добавил представитель подполья.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные опроса социологического центра «Социс» сообщал, что правящая партия «Слуга народа» Владимира Зеленского стала лидером антирейтинга на Украине.

