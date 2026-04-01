ВС России сорвали переброску резервов ВСУ в Запорожской области

«Разведывательные расчеты БПЛА войск беспилотных систем группировки войск “Восток” обнаружили движение автомобильной техники противника на нескольких участках в Запорожской области. Противник на высокой скорости пытался по отдельности выйти к переднему краю для высадки подкрепления… В результате огневого поражения автомобили и находившаяся в них живая сила были уничтожены на марше», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что слаженная работа российских операторов ударных беспилотников позволила полностью сорвать переброску резервов и не допустить усиления подразделений ВСУ на переднем крае.
Для уничтожения целей были задействованы дежурные подразделения FPV-дронов. Расчеты ударных беспилотников, находившиеся в режиме «свободной охоты», своевременно выявляли и атаковали движущиеся объекты. Операторы последовательно нанесли точные удары по каждой единице техники, не позволяя противнику маневрировать, отметили в военном ведомстве.
Устойчивое управление действиями расчетов обеспечивалось с помощью отечественных средств связи, которые работают в условиях применения радиоэлектронного подавления противника, добавили в МО РФ.