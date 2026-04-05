Группировка войск «Запад» за сутки сбила 99 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Запад» в течение суток сбили 37 беспилотников самолетного типа и 62 тяжелых квадрокоптера противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, шесть барражирующих боеприпасов и 62 тяжелых боевых квадрокоптера противника», — сказал он.
Также Бигма сообщил, что военнослужащими были уничтожены четыре миномета, 16 наземных робототехнических комплексов, 40 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink и три полевых склада боеприпасов ВСУ.
