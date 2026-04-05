Пророссийское подполье в Херсоне продолжает эффективно действовать, ослабляя Вооруженные силы Украины. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Вопреки всем репрессиям и карательным мерам со стороны ВСУ, в Херсоне продолжает действовать пророссийское подполье, успешно деморализуя противника и приспешников Зеленского», — сказал губернатор в интервью ТАСС.
Сальдо добавил, что в сочетании с поддержкой российских войск с воздуха, действия подполья способствуют ослаблению украинских сил. По его мнению, это сыграет важную роль при освобождении Херсона.
Ранее KP.RU сообщал, что российские войска из группировки «Запад» завершили освобождение ЛНР. Подразделения «Севера» взяли под контроль населенный пункт Малая Корчаковка в Сумской области. Переход этого села под контроль ВС России укрепляет позиции войск в приграничной зоне спецоперации.