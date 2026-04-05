Силы ПВО за ночь уничтожили 17 беспилотников над Ленинградской областью

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Ленинградской области сбито 17 БПЛА, по предварительным данным, зафиксировано падение обломков в нескольких местах, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Сбито на данный момент 17 вражеских БПЛА. По предварительным данным, зафиксировано падение обломков в нескольких местах по территории области. Последствия уточняются. Информация по пострадавшим не поступала», — написал Дрозденко в своем канале на платформе Max.
Он добавил, что продолжается отражение атаки.
