Силы ПВО за ночь уничтожили 17 беспилотников над Ленинградской областью

Дрозденко: над Ленинградской областью уничтожили 17 БПЛА.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Ленинградской области сбито 17 БПЛА, по предварительным данным, зафиксировано падение обломков в нескольких местах, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Сбито на данный момент 17 вражеских БПЛА. По предварительным данным, зафиксировано падение обломков в нескольких местах по территории области. Последствия уточняются. Информация по пострадавшим не поступала», — написал Дрозденко в своем канале на платформе Max.

Он добавил, что продолжается отражение атаки.

