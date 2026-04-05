Нефтепровод получил повреждения после атаки БПЛА на Ленинградскую область

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Один из участков нефтепровода в Ленобласти получил повреждения после атаки дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Сегодня утром над Ленинградской областью силами ПВО сбито 19 БПЛА. Обломками поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск, идет безопасное выгорание из перекрытой трубы. Пострадавших нет», — написал он в MAX.
В регионе отменили воздушную опасность.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
