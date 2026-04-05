Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефтепровод получил повреждения после атаки БПЛА на Ленинградскую область

Дрозденко: обломками БПЛА поврежден участок нефтепровода в Ленинградской области.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Один из участков нефтепровода в Ленобласти получил повреждения после атаки дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Сегодня утром над Ленинградской областью силами ПВО сбито 19 БПЛА. Обломками поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск, идет безопасное выгорание из перекрытой трубы. Пострадавших нет», — написал он в MAX.

В регионе отменили воздушную опасность.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

