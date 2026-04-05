Боец Фара рассказал о дефиците топлива у ВСУ на Сумском направлении

Противник доставляет топливо в Сумской области только вручную, уточнил боец Фара.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Сумской области испытывают дефицит топлива. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал начальник службы ГСМ армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Фара.

«По данным разведки, также в ходе воздушного наблюдения можно сделать вывод, что у противника в последнее время происходит дефицит топлива», — рассказал Фара.

По словам бойца, доставка топлива осуществляется с перебоями и только вручную, что, в свою очередь, серьезно затрудняет поддержание боеспособности украинских подразделений.

В начале апреля KP.RU сообщал, что ВСУ наращивают группировку в Сумской области. В частности, в регион были переброшены 344-й батальон ударных БПЛА и военные 57-го радиотехнического батальона, которые доукомплектовали боевые группы 158-й ОМБр.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше