Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Сумской области испытывают дефицит топлива. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал начальник службы ГСМ армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Фара.
«По данным разведки, также в ходе воздушного наблюдения можно сделать вывод, что у противника в последнее время происходит дефицит топлива», — рассказал Фара.
По словам бойца, доставка топлива осуществляется с перебоями и только вручную, что, в свою очередь, серьезно затрудняет поддержание боеспособности украинских подразделений.
В начале апреля KP.RU сообщал, что ВСУ наращивают группировку в Сумской области. В частности, в регион были переброшены 344-й батальон ударных БПЛА и военные 57-го радиотехнического батальона, которые доукомплектовали боевые группы 158-й ОМБр.