Средства ПВО за ночь уничтожили 87 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, вражеские дроны над 14 регионами России были перехвачены в период с 22:00 мск 4 апреля до 08:00 мск 5 апреля. Беспилотники ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областей, а также над Республиками Мордовия и Крым, уточнили в Минобороны.
Утром 5 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 19 беспилотников над регионом. По его словам, зафиксировано падение обломков. Пострадавших в результате атаки нет.