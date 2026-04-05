Ночью в Татарстане три часа действовал режим беспилотной опасности

Сегодня с 1.14 до 4.12 на территории Республики Татарстан действовал режим беспилотной опасности. Сообщение об этом появилось в официальном приложении МЧС.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” отменен», — говорится в уведомлении ведомства.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах республики не вводились.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи силы ПВО сбили 87 украинских БПЛА. Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областей, Республик Мордовия и Крым.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
