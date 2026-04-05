Ночью в Татарстане три часа действовал режим беспилотной опасности

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” отменен», — говорится в уведомлении ведомства.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах республики не вводились.
По данным Минобороны РФ, в течение ночи силы ПВО сбили 87 украинских БПЛА. Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областей, Республик Мордовия и Крым.
