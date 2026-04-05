«Херсон жив и не будет сломлен»: Сальдо рассказал о работе пророссийского подполья

Пророссийское подполье в Херсоне успешно работает над ослаблением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам главы региона, подпольщики действуют вопреки репрессиям и карательным мерам со стороны ВСУ. Подполье «методично ослабляет» украинские силы и готовит основу для освобождения Херсона, за это, по словам Сальдо, «им благодарна вся Херсонщина».
По его данным, представители подполья наносят удары по логистике противника и передают важные сведения российским военным. Противник, подчеркнул губернатор, вынужден постоянно бояться удара в неожиданном месте — это серьезный изматывающий фактор для ВСУ.
«Подпольщики на правом берегу показывают, что Херсон жив и никогда не будет сломлен», — резюмировал глава Херсонской области.
В начале апреля KP.RU писал, что российские войска уверенно наступают в районе Антоновского моста в Херсоне.