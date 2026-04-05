При атаке на порт Приморск пострадала емкость с топливом, а не нефтепровод

Дрозденко: нефтепровод в районе порта Приморск не пострадал при атаке БПЛА.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. При атаке дронов на порт Приморск пострадала емкость с топливом, а не нефтепровод, сообщил губернатор Ленобласти Алекандр Дрозденко.

Ранее в воскресенье он заявил, что обломки БПЛА нанесли ущерб одному из участков магистрали.

«По уточненным данным, нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден. Вытекание горючих материалов произошло из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом», — написал Дрозденко в МAX.

Губернатор добавил, что последствия уже ликвидировали. Всего утром ПВО сбила 19 беспилотников в регионе.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше