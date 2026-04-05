При атаке на порт Приморск пострадала емкость с топливом, а не нефтепровод

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. При атаке дронов на порт Приморск пострадала емкость с топливом, а не нефтепровод, сообщил губернатор Ленобласти Алекандр Дрозденко.
Ранее в воскресенье он заявил, что обломки БПЛА нанесли ущерб одному из участков магистрали.
«По уточненным данным, нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден. Вытекание горючих материалов произошло из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом», — написал Дрозденко в МAX.
Губернатор добавил, что последствия уже ликвидировали. Всего утром ПВО сбила 19 беспилотников в регионе.
