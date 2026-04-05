Атака ВСУ на Севастополь — сбиты 5 воздушных целей

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе отражают новую атаку ВСУ, воздушная тревога объявлена в городе второй раз за утро. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито 5 воздушных целей над морем в районе Северной стороны и в районе Фиолента», — говорится в его сообщении в МАХ.

Развожаев добавил, что, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — заключил губернатор.

